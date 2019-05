W niedzielę 26 maja 2019 roku w Polsce zostały przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozbieżności między sondażami a wynikami wyborów skomentował w rozmowie z Wprost.pl socjolog polityki Marcin Palade. – Na przestrzeni ostatnich lat do obiegu weszły rozmaitego rodzaju instytuty, które nie mierzą po to, by poinformować, a po to, żeby wykreować – stwierdził ekspert.