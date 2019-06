W sobotę 1 czerwca na manifestację do Warszawy licznie zjechali lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych. Wiele osób może dziwić fakt, że zaledwie rok po wywalczeniu podwyżek do protestu powrócili także lekarze rezydenci. Postanowiliśmy zapytać o to Tomasza Karaudę, jednego z przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL.