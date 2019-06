Specjalne przesłanie prezydenta USA w 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. „Zmienił bieg historii”

„Zainspirował odwagą serca milionów kobiet i mężczyzn do tego, by zaczęli szukać lepszego życia w wolności” – tak o historycznej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny w jej 40. rocznicę napisał prezydent USA Donald Trump. W niedzielę 2 czerwca Biały Dom opublikował specjalne przesłanie głowy państwa.