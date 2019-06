Już we wtorek 4 czerwca poznamy nowych ministrów i wiceministrów. Rekonstrukcja to następstwo wyborów europarlamentarnych, po których część osób z rządu pojedzie do Brukseli. Chociaż kulisy przyznawania nominacji nie są znane, to nieoficjalnie mówi się o nieporozumieniach dotyczących kilku stanowisk.