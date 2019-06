4 czerwca to dla Polaków data szczególna. Dokładnie 30 lat temu, odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i Senatu. Był to moment, w którym oficjalnie pożegnaliśmy komunizm i rozpoczęliśmy budowę gospodarki wolnorynkowej w celu nadgonienia państw rozwiniętych. Z jakim skutkiem?