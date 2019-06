Boniek po meczu z Izraelem: Nic się nie stało. Co mówili sami zawodnicy?

Prezes PZPN po wygranym meczu z Izraelem ocenił, że „wyglądało to trzy razy lepiej niż w Macedonii”. Pomeczowych krótkich wywiadów udzieliło też kilku zawodników. Zobaczmy, co mieli do powiedzenia.