Pożar lasu na Mazowszu. Do akcji włączono samoloty gaśnicze

Wysokie temperatury oraz brak opadów dają o sobie znać. Chociaż nie jest pewne, czy są to bezpośrednie przyczyny pożaru w Legionowie, to panujące warunki mogą skutecznie utrudniać akcję gaśniczą. Do tej włączono wiele zastępów straży oraz samoloty.