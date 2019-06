W niedzielę rano na wschodzie, w centrum i na południu deszcz i burze. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, północno-zachodni.