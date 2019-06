W sieci pojawił się teledysk do piosenki „You Need To Calm Down” Taylor Swift, który zwraca uwagę na problem dyskryminacji społeczności LGBTQ. W klipie zobaczyć można między innymi Ellen DeGeneres, Katy Perry, Adama Lamberta, Ciarę, RuPaula, a nawet polsko-kanadyjskiego aktora Antoniego Porowskiego.