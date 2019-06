Uwaga! TVN. Matka 22-latka podejrzanego o zabicie Kristiny: Piętno pozostanie na nas do końca życia

To zbrodnia, która wstrząsnęła Polską. Półnagie ciało 10-letniej Kristiny, z licznymi ranami kłutymi i poderżniętym gardłem odnaleziono w lesie nieopodal miejscowości, w której mieszkała. Podejrzany, 22-letni student przyznał się do winy. Czy powodem zbrodni była niespełniona miłość do matki dziewczynki?