W poniedziałek szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że zgłaszają się do niego posłowie Kukiz’15, którzy „aplikują” do klubu PiS. – Jeśli rzeczywiście są tacy posłowie, to bierz pan w ciemno – odpowiedział Paweł Kukiz. Nawiązał też do wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego i pseudonimu szefa klubu PiS z hipisowskich czasów.