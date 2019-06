Co naprawdę stało się z Ewą Tylman? „Masz ostatnią szansę powiedzieć, co się wydarzyło”

Codziennie, co miesiąc, co roku znikają ludzie. Losy niektórych znajdują szczęśliwe zakończenie. Po innych zostają urwane ślady oraz rozpacz i bezradność bliskich, gotowych podpisać pakt z diabłem, by odnaleźć ich żywych lub umarłych i pochować z godnością, a winnych ukarać. Im właśnie poświęcona jest kolejna książka z cyklu „Śledztwa Szostka - Urwane ślady”.