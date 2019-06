Twarz premiera i napis „wstyd” na kominie elektrowni w Bełchatowie. To protest Greenpeace

Aktywiści z Greenpeace wyświetlili na chłodni kominowej elektrowni w Bełchatowie twarz premiera Morawieckiego z napisem „wstyd” po polsku i angielsku. To protest przeciwko blokowaniu przez Polskę zapisu o dojściu do 2050 roku do neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej.