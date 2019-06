Ponad połowa gmin objętych kontrolą nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach – poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli. Liczba wniosków o przyjęcia złożonych do placówek przekraczała nawet o 60 proc. liczbę przysługujących wolnych miejsc. Większość dzieci pozbawiona możliwości uczęszczania do wybranego przedszkola to trzy- i czterolatkowie.