Agencja TASS we wtorek 25 czerwca 2019 roku podała, że Polak Marian Radzajewski został skazany przez sąd w Moskwie na 14 lat kolonii karnej za szpiegostwo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski w komunikacie przesłanym do redakcji Wprost.pl, odniosło się do sprawy.