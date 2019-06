Ks. Misiak komentuje swoją ekskomunikę. Przy okazji popularny kapłan przyznał się do miłości do kobiety

Ksiądz Michał Misiak to popularny kapłan, który ze względu na nietypowe metody ewangelizacji znany był w całym kraju. Chodził po kolędzie do prostytutek i spowiadał na ulicy. Teraz tłumaczy, jak z jego perspektywy wygląda sprawa wydalenia go z Kościoła. Przy okazji przyznaje, że od lat nie może pogodzić się z celibatem.