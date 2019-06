Uwaga! TVN: Pacjent z wrzodami żołądka nie żyje, osierocił siedmioro dzieci. Co wydarzyło się w szpitalu?

– Wczoraj zrobiłem dla taty piękny krzyż, aby przykręcić go do pomnika, by miał coś ode mnie. Drewniany krzyż – mówi ze łzami w oczach 6-letni Brajan, syn pana Andrzeja. Mężczyzna zmarł po czterech miesiącach prób leczenia wrzodów żołądka w trzech różnych szpitalach. O śmierć męża żona obwinia lekarzy, prokuratura wszczyna śledztwa, a jeden z oddziałów, na którym przebywał pacjent zostaje zamknięty.