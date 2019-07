Choć fotografia porodowa na świecie rozwija się coraz prężniej i coraz więcej kobiet decyduje się też dzielić fotografiami dokumentującymi tak intymne jednak chwile, to jednak w Polsce zdjęcia z sali porodowej, albo takie, które pokazują poród domowy, to nowość. Fotografka Agnieszka Mocarska postanowiła ten stan rzeczy zmienić i namawia przyszłe mamy, by pozwoliły jej towarzyszyć narodzinom ich dzieci i je dokumentować.