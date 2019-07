Premier Morawiecki: Pokazaliśmy, że naciski na Polskę to nie jest droga do wypracowania kompromisów

– Pokazaliśmy, że ogromna presja i bardzo duże naciski na Polskę, to nie jest droga do wypracowania kompromisów – tak premier Mateusz Morawiecki skomentował ustalenia szczytu Rady Europejskiej co do obsady unijnych stanowisk. Za sprawą sprzeciwu Grupy Wyszehradzkiej zablokowana została kandydatura Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Ostatecznie kandydatką została Ursula von der Leyen.