Płetwonurek nagrał, co zalega na dnie jeziora Sztumskiego. „Na filmie i tak nie widać wszystkiego”

Płetwonurek Bartłomiej Balbuza od czterech lat sprząta dno jeziora Sztumskiego. W tym roku nagrał, co na nim zalega. – Na filmie i tak nie widać wszystkiego. Nagrałem tylko to, co leży na wierzchu, a pod spodem, pod mułem jest kolejna warstwa – stwierdził w rozmowie z TVN24.