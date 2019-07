Większość Polaków nie chce, by Jarosław Kaczyński został premierem – wynika z najnowszego sondażu Pollster dla „Super Expressu”. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość ma tak miażdżącą przewagę nad konkurencją, że w tej chwili opozycja walczy już raczej nie o zwycięstwo w najbliższych wyborach, ale o to, by obóz władzy nie uzyskał w nich większości umożliwiającej zmianę Konstytucji.