RMF FM: Walczył o niezależność prokuratorską, został przeniesiony. To odwet?

Mariusz Krasoń jeszcze do niedawna pracował w krakowskiej prokuraturze, gdzie zajmował się ważnymi śledztwami. Teraz został przeniesiony do Wrocławia, a jego współpracownicy twierdzą, że jest to odwet za działalność Krasonia. Prokurator był zaangażowany w przyjęcie uchwały, w której alarmowano o naruszaniu niezależności prokuratorskiej.