– Nie wyobrażam sobie jednej listy z lewicą, my zapraszamy do budowy Koalicji Polskiej, do budowy umiarkowanego centrum – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Do słów lidera ludowców odniósł się wiceszef SLD, krytykując przy okazji postępowanie kierownictwa PO.