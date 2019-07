Kaczyński o tym, jak powstał program 500 plus. „Obliczyłem w pamięci, że nas na to stać”

– Przez lata owoce rozwoju trafiały do pewnej części społeczeństwa, my uruchomiliśmy proces, żeby to było tak, iż całe społeczeństwo na tym korzysta – mówił w rozmowie z TVP Info Jarosław Kaczyński.