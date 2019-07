Zjednoczeni, czy nie? Jeśli razem, to w jakim składzie? - od czasu porażki w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele opozycji zastanawiają się, w jakiej konfiguracji pójść do jesiennych wyborów, by mieć szansę stawić czoła PiS-owi. Pewną podpowiedź przynosi sondaż Kantar, który publikuje Radio Zet.