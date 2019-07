Mamed Chalidow zapowiada powrót do klatki MMA. Komentuje też swoje zatrzymanie przez policję

„Dla was powrócę tam gdzie moje miejsce - do klatki ... klatki MMA” – zapowiada Mamed Chalidow. 39-latek zakończył karierę w grudniu zeszłego roku. W emocjonalnym wpisie, zawodnik opowiedział też o okolicznościach zatrzymania go przez policję.