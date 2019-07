Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądała koalicja opozycyjna w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Grzegorza Schetyny, który jeszcze nie ogłosił, czy zaprosi SLD do współpracy. – Gdy pan Schetyna uzna, że wciąż chce ten projekt budować, to na mnie i SLD może liczyć. Jeśli zdecyduje się go zakończyć, SLD będzie współtworzył projekt lewicowy – zadeklarował Włodzimierz Czarzasty.