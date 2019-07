Kumulacja roczników oraz problemy z rekrutacją do szkół średnich to jeden z głównych tematów politycznych ostatnich dni. Głos w sprawie zabrał już Adam Bodnar, który wystosował pismo do ministra edukacji. „Zwracam się do pana Ministra z prośbą o potraktowanie skarg młodzieży z największą powagą” – napisał Rzecznik Praw Obywatelskich.