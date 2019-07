– Jedyna drogą do wygrania z PiS-em jest jeden blok. Jeżeli ktoś mówi coś innego, to potencjalnie widzi możliwość koalicji z PiS-em. Jeżeli Platforma Obywatelska nie zdecyduje się na budowanie jednego bloku, to znaczy, że nie chce wygrać i weźmie za to odpowiedzialność – mówił na antenie Polsat News Włodzimierz Czarzasty.