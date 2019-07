Polskiemu pilotowi puściły nerwy. „Po c**j żeś to przekręcił”

Nagranie z kabiny samolotu należącego do linii Enter Air wyciekło do sieci. Słychać na nim, jak jeden z pilotów w ostrych słowach zwraca się do drugiego. Pod materiałem pojawiły się już apele o zwolnienie nagranego mężczyzny.