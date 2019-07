– W przypadku pobrania komórek macierzystych od płodu nie ma problemu etycznego. Byłby, gdybyśmy dopuścili to, co się dzieje na świecie, na przykład w Chinach, gdzie nie mają żadnych hamulców, w USA dopuszczono do badań na embrionach – mówią w rozmowie z „Wprost” prof. Wojciech Maksymowicz i Ewa Błaszczyk.