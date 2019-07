Jeden z toruńskich uczniów zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, by nie wychwalał Stepana Bandery, gdyż w Polsce jest on uważany za zbrodniarza. Szkoła po tym, jak zgłosiła sprawę ucznia do sądu, wydała oświadczenie, w którym tłumaczy powody tej decyzji.