NBP przeniesie 100 ton złota do skarbców w Polsce. To prawie połowa zasobów banku centralnego

Narodowy Bank Polski planuje przenieść ok. 100 ton złota z Banku Anglii do swoich skarbców, natomiast pozostałe ok. 129 ton pozostanie w Londynie i będzie inwestowane w dotychczasowy sposób, zapowiedział prezes NBP Adam Glapiński. W 2018 roku przychody z lokat w złocie wyniosły 2,7 mln euro.