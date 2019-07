Dulkiewicz napisała list do prezydenta Dudy. Chodzi o Westerplatte

Po tym, jak Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące kontrowersyjnej specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte, Aleksandra Dulkiewicz wysłała list do Andrzeja Dudy. Prezydent Gdańska liczy na to, że głowa państwa zawetuje specustawę lub skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.