Premier: W „Złotopolskich” policjant gonił przestępcę na rowerze. Teraz do policji trafia najnowocześniejszy sprzęt

– Do policji trafia najnowocześniejszy sprzęt, a to prowadzi do profesjonalizacji tej służby – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Katowicach w trakcie wojewódzkich obchodów święta policji w 100. rocznicę utworzenia tej formacji. Premier wymieniając zakupy sprzętu, jakich dokonano w ostatnim czasie, wskazał śmigłowce Black Hawk produkowane w Mielcu.