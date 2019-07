Niezapłacony podatek od prezentu z okazji ślubu czy komunii? Skarbówka ma prawo do kontroli

Ministerstwo Finansów potwierdza, że fiskus ma prawo do kontroli i egzekwowania podatku od darowizn również w wypadku prezentów komunijnych i ślubnych. Pytanie zadał poseł Artur Dunin, do którego dotarły informacje o kontrolowaniu przez fiskus nowożeńców oraz dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej.