Wicepremier Jacek Sasin w wywiadzie w radiowej Trójce odniósł się do zamieszek, które miały miejsce podczas pierwszego marszu równości w Białymstoku. Przyznał, że on sam nie popiera organizacji takich marszy, które jego zdaniem są „nie na miejscu”. Ale szanuje prawo do demonstracji poglądów i pokojowych manifestacji.