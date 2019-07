– Rasizm, dyskryminacja, ksenofobia i przemoc rosną w siłę w Europie. To obrzydliwe, co się dzieje – miała powiedzieć unijna komisarz ds. sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, nawiązując do wydarzeń w Białymstoku. Jej słowa cytuje na Twitterze europosłanka Wiosny Sylwia Spurek.