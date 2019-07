Do klubu w Łodzi nie wpuszczono cudzoziemców? „Czarnuchy nie wchodzą”

Czytelnik „Gazety Wyborczej” poinformował o zdarzeniu, do jakiego miało dojść w jednym z łódzkich klubów. Z jego relacji wynika, że ochrona nie wpuściła do środka czarnoskórych studentów. Do zdarzenia odniósł się już właściciel lokalu.