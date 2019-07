Legia ma o co grać. Piłkarze mogą dostać 3,5 mln zł premii

Wicemistrz Polski wciąż nie jest pewny awansu do fazy grupowej Ligi Europy. Wprawdzie Legia wykonała już pierwszy krok pokonując KupS Palloseura, ale klub z Warszawy musi jeszcze powalczyć w rewanżu oraz pokonać rywala w kolejnej rundzie. Władze Legii doszły do wniosku, że na drodze do europejskich pucharów nic nie zmotywuje zawodników tak, jak pokaźna premia pieniężna.