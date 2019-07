Kamil Durczok zabrał głos po kolizji. „To są trudne dni dla mnie. To, co się wydarzyło, jest karygodne”

– Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To co się wydarzyło jest karygodne. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła policja i prokuratura – powiedział w rozmowie z dziennikarzami Kamil Durczok.