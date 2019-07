„Wszystko wskazuje na to, że doszło do zamachu samobójczego” – poinformował „Gazetę Wyborczą” prokurator Arkadiusz Szulc z Prokuratury Okręgowej Olsztyn-Północ. Do tajemniczej śmierci biznesmena doszło 25 lipca. Kilka dni wcześniej ogłoszono upadek jednej z najstarszych giełd kryptowalut. Z jej konta zniknęła równowartość ponad 110 mln zł.