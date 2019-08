Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjanta, na plaży w Ciechanowie mogłoby dojść do tragedii. To właśnie tam 51-latek wjechał samochodem, omal nie potrącając wypoczywających nad wodą. Mężczyzna nie dość, że był nietrzeźwy, to jeszcze nie posiadał prawa jazdy.