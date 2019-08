Zarzut kradzieży wartego 2 tys. zł telefonu usłyszał 31-latek. Mężczyzna ukradł aparat należący do 23-latki, a następnie wstawił go do lombardu. Zanim to uczynił, zrobił sobie fotkę, która doprowadziła policjantów do jego zatrzymania. Wkrótce za swój czyn mężczyzna odpowie przed sądem.