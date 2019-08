Ugrupowania lewicowe wystartują wspólnie w wyborach, a projekt sygnuje trzech czołowych polityków: Robert Biedroń, Adrian Zandberg oraz Włodzimierz Czarzasty. Chociaż były prezydent Słupska nie będzie ubiegał się o miejsce w Sejmie, to właśnie on powinien być liderem koalicji. Wskazuje na to sondaż przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej”.