Joanna Górska: Do raka trzeba mieć szczęście

– Mówiłam mu: „wyp... dziadu". I pokazywałam środkowy palec za każdym razem, gdy zaczynała się chemia. Kiedy czerwony płyn leci w przezroczystej rurce dokładnie widać jak dociera do żyły, wtedy pokazywałam faka. Później jak czułam, że chemia rozchodzi się po całym ciele, chemia jest zimna więc to dokładnie czuć, mówiłam „zaraz ch*j cię strzeli". W czasie choroby dużo przeklinałam – powiedziała „Wprost” Joanna Górska, dziennikarka Polsatu, u której dwa lata temu wykryto raka piersi. Dziennikarka dodała, że z perspektywy czasu może przyznać, że do raka trzeba mieć szczęście.