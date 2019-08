W piątek możliwe będą postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Do wieczora słoneczna pogoda utrzyma się tylko na wschodzie. Termometry pokażą od 22 st. na Suwalszczyźnie do 25 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr wiał będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h.