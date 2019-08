Skarga do RPD ws. seksualizacji dzieci na festiwalu TVP

Transmitowany w TVP Festiwal Muzyki Tanecznej w Kielcach wzbudził duże emocje. Radek Liszewski podczas koncertu do 10-letniej dziewczynki zaśpiewał m.in. „Umiesz kręcić pupą”. Działaczka społeczna, do niedawna związana z partią Razem, zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie do Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundacji Ordo Iuris.