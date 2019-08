Po wyborach parlamentarnych Wiosna ma przestać istnieć i połączyć się z SLD – wynika z tajnego załącznika do uchwały Partii Razem, do którego dotarł „Wprost”. – Niechęć Roberta Biedronia do kandydowania jesienią w wyborach parlamentarnych wskazuje, że bardziej go interesuje jednak kariera – nazwijmy to europejska, niż zajmowanie się sprawami krajowymi – powiedziała Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Wprost.pl