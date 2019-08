Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. Rolnicy domagają się obniżenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 60 lat i kobiet do 55 lat. Zdaniem KRIR, osoby pracujące w rolnictwie nie mają stałych urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, czy wychowawczych, że co de facto, pracują więcej.